Nuovo stadio, parla Scaroni: “Fondamentale sia per il Milan che per l’Inter”

Il presidente del Milan è intervenuto ai microfoni di ‘Gr Parlamento – La Politica nel pallone’ e ha parlato della questione sul nuovo stadio

Paolo Scaroni, presidente del club rossonero, ha parlato della questione stadio che tanto sta facendo discutere nelle ultime settimane. Lo ha fatto ai microfoni di ‘Gr Parlamento – La Politica nel pallone’.

Si tratta di un argomento importante quanto delicato quello riguardante il nuovo stadio. Anche il presidente rossonero ha voluto dire la sua in maniera forte e chiara: “E’ fondamentale sia per il Milan che per l’Inter avere un nuovo stadio. Questo se si vuole puntare ad avere squadre che dicano la loro anche in Europa. Bisogna avere strutture pronte e all’avanguardia, così come lo sono quelli delle altre squadre che affrontiamo”.

Scaroni è deciso in quel che dice: “La Serie A in generale, se vuole tornare quella di un tempo, deve attrezzarsi di strutture di un certo livello. Per ora non lo sta facendo. Il sindaco Sala ci ha chiesto sacrifici e noi gli siamo stati accanto per provare ad accelerare i lavori di costruzione del nuovo stadio di Milano. Vogliamo andare avanti in sintonia per dotare la città dello stadio più bello del mondo: è questo il nostro obiettivo”.