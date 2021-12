Liverpool, turnover a San Siro: l’annuncio di Klopp!

Il tecnico del Liverpool, alla vigilia della sfida con il Milan, fa il punto sulla situazione in casa Reds e prepara diversi cambi di formazione

Il Liverpool si prepara ad affrontare per la prima volta a San Siro il Milan, in una gara che non ha più niente da dire per gli ospiti ma che può significare tanto invece per la squadra di Stefano Pioli.

Gli inglesi infatti sono già qualificati da primi alla fase ad eliminazione diretta della UEFA Champions League e Klopp si prepara a cambiare in maniera importante la formazione titolare rispetto alle ultime uscite. Impossibile non cambiare per l’allenatore tedesco, costretto a fare questo per le troppe partite in poco disputate dalla sua squadra.

Leggi anche:

Klopp: “Lo staff medico mi picchierebbe se..”

Queste le parole di Jurgen Klopp in conferenza stampa: “Farò turnover, questo è sicuro. E’ impensabile far giocare sempre gli stessi giocatori, lo staff medico mi picchierebbe se lo facessi. Questo però non vuol dire nulla: quando si inseriscono forze fresche si gioca sempre meglio, si ha maggiore energia”.

Attenzione Milan: Klopp annuncia che risparmierà parte dei titolari ⚠ “Lo staff medico mi picchierebbe se facessi giocare gli stessi” 🎙#MilanLiverpool #ChampionsLeague pic.twitter.com/qxz2XyHcTn — GOAL Italia (@GoalItalia) December 6, 2021

Dettagli sulla formazione? Klopp non si espone troppo: “Non posso dare troppi dettagli. Sarà impossibile cambiare tutti e undici i giocatori, non posso iniziare la partita in nove. Salah? Non so se giocherà o meno. I giocatori capiscono la situazione, sia chi scenderà in campo sia chi rimarrà fuori. Di sicuro metterà in campo la formazione migliore possibile in questo momento. Negli ultimi 15 giorni abbiamo giocato 4-5 partite: sono tante. Dopo il Milan ne avremo altrettante. Per cui non posso rischiare nulla”.