Milan-Liverpool, Klopp sorprende tutti: out 4 titolarissimi!

Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, diversi giocatori dei Reds non sarebbero partiti in direzione Milano: le ultime

Milan-Liverpool rappresenta la partita della vita per il Milan, una vera e propria finale come i vecchi tempi e sempre contro i Reds. Per la squadra di Klopp, invece, non c’è tutta questa pressione.

Il motivo è semplice: Salah e compagni sono tranquilli e spensierati in quanto già qualificati agli ottavi di finale da primi del girone. Nella conferenza stampa della vigilia, l’allenatore tedesco è stato chiaro e non ha badato a troppi giri di parole. Ci sarà ampio turnover in casa Liverpool, per preservare i calciatori che sin qui hanno giocato di più e per evitare qualsiasi rischio di infortuni.

Klopp ha deciso: la mossa del tedesco

Ma a quanto pare Jurgen Klopp non si limiterà a lasciare in panchina i suoi top player, ma farà di più. Il portale inglese liverpoolecho.co.uk infatti, ha sganciato la bomba: ben 4 titolarissimi del Liverpool sarebbero addirittura rimasti in Inghilterra e non c’è traccia di loro nelle foto dei calciatori che hanno raggiunto Milano.

I giocatori in questione sono Virgil Van Dijk, Diogo Jota, capitan Henderson e Thiago Alcantara. Di sicuro sarà assente anche Roberto Firmino, mentre sono rientrati in rosa Joe Gomez e Naby Keita. Potrebbero prendere parte alla gara anche i giovani Tyler Morton, Harvey Davies, Conor Bradley ed Elijah Dixon-Bonner.