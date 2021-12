Calciomercato Milan, Guardiola vuole un pupillo di Pioli

Guardiola apprezza molto uno dei gioielli del Milan di Pioli: possibile tentativo nel calciomercato estivo 2022.

Nella squadra rossonera ci sono diversi giovani talenti che si stanno mettendo in luce. Nelle ultime stagioni Stefano Pioli è stato molto bravo a valorizzare il suo parco giocatori, i cui prezzi di mercato sono lievitati.

Tra coloro che stanno crescendo esponenzialmente rispetto a quando sono approdati al Milan c’è certamente Rafael Leao. Dopo due stagioni tra alti e bassi, finalmente l’attaccante esterno portoghese sta trovando continuità di rendimento. In estate Paolo Maldini e Frederic Massara hanno rifiutato diverse offerte perché credevano nella sua “esplosione” e non hanno sbagliato.

Calciomercato Milan, Guardiola apprezza Rafael Leao

Secondo quanto riferito da Rudy Galletti, opinionista di Sportitalia, il Manchester City avrebbe messo nel mirino proprio Rafael Leao. L’area scouting dei Citizens segue da tempo il calciatore del Milan. Non c’è ancora nessuna trattativa, nessuna offerta, però la crescita del portoghese viene monitorata con attenzione.

Pep Guardiola apprezza molto Leao, che in questo momento sta negoziando il rinnovo di contratto con il club rossonero. Il suo agente Jorge Mendes è in contatto costante con Maldini e Massara per cercare di trovare un accordo. Il Milan punta a un prolungamento fino al giugno 2026, andando a più che raddoppiare l’attuale stipendio (circa 1,4 milioni di euro netti annui) del calciatore. Trattative in corso.

La dirigenza rossonera spera di trovare un’intesa prima della fine dell’anno, così da potersi meglio difendere da eventuali offerte provenienti dall’estero. Il Manchester City potrebbe farsi avanti, se Guardiola spingesse per l’ingaggio di Rafa. Attenzione anche ad altre squadre straniere. Non ci sono solo i Citizens ad essersi accorti del potenziale enorme del numero 17 del Milan.