Julian Alvarez, per il Milan una rivale in meno | Nuova smentita del River

Julian Alvarez è tra i giovani più chiacchierati per le prossime sessioni di calciomercato: il River Plate prende posizione ancora.

Il Milan guarda anche al Sud America per rinforzare l’attacco nel 2022. Tra i profili più interessanti ci sono Yuri Alberto dell’Internacional Porto Alegre, Agustin Alvarez del Penarol e Julian Alvarez del River Plate.

Julian Alvarez è tra i nomi maggiormente al centro di cronache di mercato in queste settimane. La sua scadenza contrattuale fissata per dicembre 2022 lo pone ovviamente nella condizione di essere un’interessante occasione per tante società. Va detto, comunque, che il River Plate non intende cederlo a meno dei 20 milioni di euro stabiliti dalla clausola di risoluzione. E il ragazzo non vuole lasciare i Millonarios a parametro zero.

Leggi anche:

Julian Alvarez, smentita del River Plate sulla Juventus

Il Milan è stato in Argentina con alcuni emissari per visionare da vicino Julian Alvarez, autore di 17 gol e 7 assist in 20 presenze stagionali. L’attaccante ha grande talento ed è seguito da tante squadre importanti. In Italia si è fatto il nome dell’Inter, ma dal River Plate è arrivata una smentita sull’esistenza di contatti. E nelle scorse ore ne è arrivata una pure sulla Juventus.

Rodolfo D’Onofrio, presidente dei Millonarios, in un’intervista a Tuttojuve.com ha chiarito: «Posso confermare che non ci sono stati contatti con la Juventus e non risultano offerte da parte del club bianconero per il giocatore».

Non è escluso che la Juve si possa fare avanti concretamente nelle prossime settimane, anche se in questo momento è impegnata nel caso plusvalenze e dunque il calciomercato non è una priorità. Intanto il River Plate continua a sperare di convincere Alvarez a rinnovare il contratto.

Ignacio Villarroel, vice-presidente del club di Buenos Aires, a Radio Colonia ha ribadito le intenzioni della società: «Mi piacerebbe che Julian Alvarez rimanesse. L’idea è quella di arrivare al rinnovo e farlo rimanere qua, anche se siamo consapevoli che ci sono top club europei che nutrono un forte interesse per lui».