Calciomercato Milan, colpo Agustin Alvarez | Il piano di Maldini

Il club rossonero è molto interessato ad Agustin Alvarez e pensa alla strategia per assicurarselo nel 2022.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per il prossimo anno. Pietro Pellegri non sta convincendo e la coppia Ibrahimovic-Giroud non è più giovanissima. Ci sono alcuni profili che la dirigenza sta prendendo in considerazione per il futuro.

Tra i centravanti che piacciono a Paolo Maldini e Frederic Massara c’è Agustin Alvarez, 20enne che milita nel Penarol. Tra il 2020 e il 2021 ha messo insieme 23 gol e 4 assist in 39 presenze. Di recente il suo agente è stato a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera.

Leggi anche:

Agustin Alvarez, la strategia del Milan

Secondo quanto rivelato da Todofichajes.com, il Milan vorrebbe chiudere l’operazione già nella finestra di mercato prevista a gennaio. Il club rossonero lascerebbe poi Agustin Alvarez in prestito al Penarol fino all’estate. L’operazione, nei piani milanisti, dovrebbe costare circa 5 milioni di euro.

Attenzione anche a Fiorentina e Inter, società della Serie A che a loro volta hanno incontrato l’agente dell’attaccante uruguayano. Per il Milan non sarà semplice assicurarsi il giocatore. Da non dimenticare neppure la concorrenza di squadre straniere.

A proposito di Alvarez, il club rossonero sta seguendo con grande interesse anche Julian Alvarez. Quest’ultimo è sempre un attaccante, ma argentino e gioca nel River Plate. Più difficile da prendere rispetto ad Agustin, ha un prezzo superiore (oltre 20 milioni) e una concorrenza ancora più agguerrita.