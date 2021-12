Calciomercato Milan, tutto confermato: l’agente è in sede

Il sito di Gianluca di Marzio riporta che in queste ore si sta svolgendo nella sede rossonera l’incontro con gli agenti dell’attaccante.

La dirigenza rossonera è davvero molto attiva in queste ore sul mercato. L’infortunio di Kjaer ha portato Maldini e Massara ad attivarsi subito per l’innesto di un difensore, ma si lavora anche per l’attacco.

Anche il reparto avanzato potrebbe essere rinforzato. Le qualità di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud non si discutono, ma la carta d’identità pesa e i due non garantiscono continuità a causa dei vari problemi fisici, come si è visto in questo inizio di stagioni. C’è poi Pellegri, che non ha pienamente convinto l’allenatore, il quale non ha ancora deciso di dare molto minutaggio all’ex Monaco. Potrebbe arrivare quindi un rinforzo, a gennaio o direttamente per la prossima stagione. I nomi fatti sono molti nelle ultime ore, da Lacazette a Julian Alvarez, ma nelle ultime ore è evidente che il profilo su cui sta puntando Maldini è un altro, e le indiscrezioni lo confermano a pieno.

Leggi anche:

Milan, incontro con l’agente di Agustin Alvarez

Come riportato dal sito di Gianluca di Marzio, nel pomeriggio si sono presentati a Casa Milan gli agenti di Agustin Alvarez. L’attaccante del Penarol è un profilo che piace molto ai rossoneri. Il ventenne uruguayano sarebbe un gran colpo in prospettiva, ma le cose non sono così semplici. Sulle sue tracce infatti non c’è soltanto il Diavolo: come riporta il portale dell’esperto di mercato, mercoledì l’agente Edgardo Lasalvia ha incontrato la Fiorentina e ieri l’Inter.

Oggi è stato il turno del Milan, che dovrà quindi anticipare la concorrenza se vuole garantirsi le prestazioni del centravanti, che in campionato ha già messo a segno 13 reti in 24 presenze. 10 gol e 2 assist invece nell’ultima Copa Sudamericana. Vedremo gli sviluppi anche per quanto riguarda questa vicenda.