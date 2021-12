Andrà al Milan: colpo in attacco dalla Spagna

In Spagna non hanno alcun dubbio: tutto lascia pensare che sia il Milan la prossima destinazione del calciatore, pronto a dire addio al Real Madrid già durante il calciomercato di gennaio

Servono rinforzi per restare in alto. Il Milan di Stefano Pioli continua ad essere falcidiato dagli infortuni. Anche la partita di ieri sera, contro il Liverpool, è stata pesantemente condizionata dalle troppe assenze.

L’ultimo stop di Rafael Leao ha peggiorato di molto la situazione non dando di fatto alternative al mister, che in avanti può contare sul solo Zlatan Ibrahimovic.

Con l’infortunio del portoghese sono fermi tutti gli attaccanti, a parte lo svedese: Stefano Pioli, infatti, non può contare su Ante Rebic, Olivier Giroud e Pietro Pellegri.

La delusione più grande è chiaramente per l’italiano che non è mai riuscito a mettersi in mostra. Appare evidente che il suo futuro sia segnato. Il Milan a gennaio potrebbe così decidere di correre subito ai ripari con l’acquisto di un nuovo attaccante.

LEGGI ANCHE:

Conferme per il nuovo bomber

In Spagna hanno davvero pochi dubbi: potrebbe essere Luka Jovic il prossimo centravanti del Milan. TodoFichajes scrive che i rossoneri saranno la prossima destinazione dell’ex Eintracht Francoforte, che lascerà Madrid già a gennaio.

Non è ancora chiaro quale sarebbe la modalità di trasferimento ma il portale ipotizza un prestito di un anno e mezzo, con possibilità di riscatto. Per il Real Madrid sarà praticamente impossibile rientrare dalla spesa di 63 milioni di euro, fatta per il suo acquisto.