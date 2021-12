Calciatori con più valore in Serie A, solo un rossonero nella Top 10

Nella speciale lista aggiornata al mese di novembre da KPMG, è presente un solo calciatore rossonero nella Top 10 della Serie A

Nonostante i grandi risultati ottenuti in Italia dalla squadra di Stefano Pioli, solo un calciatore del Milan è presente nella lista della Top 10 dei calciatori con più valore di mercato della Serie A.

Ma se nella lista della Serie A ce n’è solo uno, in quella globale non c’è traccia di alcun giocatore rossonero. Presenti invece, sempre nella classifica mondiale, giocatori come Lautaro Martinez e Federico Chiesa nei primi venti. La lista è stata ufficializzata da KPMG, società specializzata nella revisione e organizzazione contabile oltre che nella consulenza manageriale.

Tornando alla lista del campionato italiano, l’unico calciatore del Milan presente tra i primi dieci è Theo Hernandez. Il terzino francese viene valutato 64,3 milioni, perdendo 2,72 milioni rispetto al mese di ottobre. Quinto posto per il numero 19 del diavolo. Davanti a lui c’è Barella, dietro Bastoni. Prima posizione per Lautaro Martinez, con una valutazione di 86,6 milioni di euro.