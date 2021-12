Dalla Spagna – Assalto a Theo Hernandez: offerta da capogiro!

Starebbe arrivando a Casa Milan una proposta ufficiale per Theo Hernandez. Cifre molto importanti per il terzino rossonero.

Non vive un gran momento di forma e splendore Theo Hernandez. Il terzino del Milan anche ieri, contro il Liverpool, è risultato scarico e meno brillante del solito.

Eppure continua ad essere considerato, a ragione, uno dei calciatori più tecnici e qualitativi della rosa del Milan. Il francese non a caso è in lista per rinnovare presto il contratto con il suo club.

Ma i rumors internazionali cominciano a soffiare forte in direzione di Theo. Le ultime indiscrezioni giunte dalla Spagna parlano di un top club europeo pronto a fiondarsi sul classe ’97 del Milan, probabilmente in vista della sessione estiva 2022.

Maxi-offerta in arrivo

La squadra che vorrebbe acquistare Theo Hernandez e portarlo dunque via da Milanello sarebbe il ricchissimo Paris St. Germain. La società gestita dagli emiri del Qatar ha in mente un processo di ‘francesizzazione’ del proprio club.

Come scrive il quotidiano El Nacional, il PSG starebbe valutando l’acquisto di diversi calciatori di nazionalità francese, così da rendere ancora più riconoscibile la squadra parigina ai propri tifosi.

Oltre a nomi come Paul Pogba o Ngolo Kanté, nei piani del direttore generale Leonardo ci sarebbe dunque anche Theo Hernandez. Il PSG aveva già fatto un tentativo informale la scorsa estate, trovando però un muro davanti. Il terzino è stato dichiarato incedibile, ma le cose potrebbero cambiare nell’estate prossima.

Pronta un’offerta shock per accaparrarsi le prestazioni del laterale franco-iberico. Il PSG sarebbe disposto a sborsare anche 60 milioni di euro per Theo. Una cifra davvero importante, se si pensa che il Milan nel 2019 ha acquistato il calciatore in questione dal Real Madrid per soli 20 milioni.

Un’offerta concreta di questo genere farebbe tentennare chiunque, anche una società solida come il Milan di Elliott. L’assalto dei parigini è ancora tutto da verificare e confermare, ma di certo il nome di Theo Hernandez è da tempo sul taccuino del PSG, in un ruolo dove la squadra di Pochettino da tempo non ha un titolare inamovibile.