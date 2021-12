Milan-Liverpool, a San Siro anche il nuovo acquisto rossonero! – FOTO

In un San Siro sold out, in occasione di Milan-Liverpool, presente sugli spalti anche il giovane talento acquistato di recente dal club rossonero

È andata male al Milan, che con la sconfitta contro il Liverpool, ieri sera, ha visto sfumare ogni sogno europeo. Fuori dalla Champions, fuori dall’Europa League, adesso non resta ai rossoneri che concentrarsi per far bene in campionato.

I tifosi presenti allo Stadio ieri erano concentrati sulla gara, ma un occhio era certamente rivolto agli smartphone per conoscere in tempo reale il risultato di Porto-Atletico Madrid, l’altro match del Gruppo B decisivo per le sorti del Milan in Champions.

Serviva un pareggio, o una vittoria dell’Atletico con il minor numero di gol possibile. Alla fine, i colchoneros hanno vinto per 3-1, e il Milan non ha dato nemmeno l’impressione di poterla vincere contro il Liverpool, soprattutto dopo il pareggio degli inglesi.

I tifosi, però, ci credevano davvero nell’impresa! Una marea di supporters hanno invaso gli spalti di San Siro, che ieri ha registrato il tutto esaurito. C’era adrenalina e fiducia sul fatto che, alla fine, il Milan, di grinta e coraggio, riuscisse nella vittoria contro i Reds di Klopp. Un successo che sarebbe servito quantomeno a sperare di accedere agli ottavi di Champions League.

Con sorpresa, presente sugli spalti del Meazza anche il giovane talento che il Milan ha acquistato di recente.

Leggi anche:

Hugo Cuenca a San Siro per Milan-Liverpool

Come mostra la sua storia Instagram, Hugo Cuenca ieri sera era a Milano ad assistere al match di Champions tra Milan e Liverpool. Il centrocampista paraguaiano, secondo le ultime di mercato, sarebbe già un nuovo giocatore rossonero. Manca ancora l’ufficialità da parte del club, ma la trattativa sembra ormai bella che chiusa.

A metà novembre, il giornalista di mercato Nicolò Schira aveva rivelato che il club rossonero ha acquistato Cuenca dal Deportivo Capiatà per 400 mila euro, concedendo anche il 10% sulla futura rivendita alla società paraguaiana. Il contratto firmato è un triennale, che quindi lega il giocatore al Milan sino al 2024.

Il classe 2005 dovrebbe arrivare a Milanello a gennaio, aggregandosi inizialmente alla Primavera rossonera. Girano soltanto voci lodevoli su di lui, considerato da tempo un astro nascente del calcio sudamericano. La sua presenza ieri sera a San Siro pare mettere il sigillo sul vicino approdo in rossonero.