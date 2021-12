Milan, Tomori quasi in lacrime: la delusione a fine partita – VIDEO

Fikayo Tomori è apparso davvero triste e rammaricato al termine della gara contro il Liverpool. Per lui un gol ma anche un errore decisivo

E’ stata una gara che si era messa inizialmente bene quella del Milan contro il Liverpool. Dopo la rete del vantaggio, i rossoneri erano addirittura qualificati agli ottavi di finale di Champions.

Poi però è arrivata la doccia gelata con il pareggio quasi immediato di Salah che ha spento l’entusiasmo. Nella ripresa i rossoneri ci hanno provato ma senza troppa convinzione, forse una stanchezza che inizia a farsi sentire sempre più. La rete di Origi ha chiuso praticamente i conti, con il Milan che è tornato a farsi vivo solamente nel finale ma più con la forza della disperazione che con il gioco.

Leggi anche:

Milan-Liverpool, Tomori disperato: il gruppo lo consola

Fikayo Tomori è stato uno dei protagonisti indiscussi del match, sia nel bene che nel male. Ha portato in vantaggio il Milan nel primo tempo ma ha anche permesso la ripartenza che ha portato il Liverpool a ribaltare il risultato nella ripresa, con quello stop sbagliato che ha permesso a Manè di involarsi verso Maignan, poi sugli sviluppi dell’azione Origi di testa l’ha messa dentro a porta vuota.

A fine gara Fik è apparso davvero disperato, si è messo la maglia in testa per coprirsi il volto forse consapevole di aver commesso un grave errore. Subito però è stato rincuorato da diversi compagni di squadra, tra cui Florenzi e Romagnoli. L’errore è stato madornale, ma questo non cambierà nulla su Tomori. Continua e continuerà ad essere un calciatore fondamentale per questa squadra, e come ha detto Tonali nel post partita, questi errori aiutano a crescere.