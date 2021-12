Real-Inter, il grande ex: “Calhanoglu bene in Serie A, ma qui…”

Ieri l’Inter ha perso con il risultato di 2-0 in Spagna, non riuscendo così ad acciuffare la prima posizione. Bocciato Calhanoglu

Nella serata di ieri non è arrivata solamente la sconfitta del Milan contro il Liverpool. Passo falso anche per l’Inter di Inzaghi, che inciampa a Madrid per mano dell’ex rossonero Carlo Ancelotti.

Giornata di Champions non fortunata dunque per le due milanesi, anche se meno amara per l’Inter che passa ugualmente il turno da seconda qualificandosi così alla fase a eliminazione a diretta di Champions League. Nei nerazzurri c’è un giocatore che ha fatto una fatica immane a sostenere i ritmi del match, non riuscendo a districarsi tra le maglie Blancos. Parliamo dell’ex Milan Hakan Calhanoglu.

Opinionisti pesanti su Calhanoglu: “Fa fatica a certi livelli”

Nel post partita della gara su Sky Sport, gli opinionisti Fabio Capello e Esteban Cambiasso (peraltro ex sia di Real che di Inter) hanno commentato la prestazione di Calhanoglu, inesistente per tutto l’arco della partita. L’allenatore ha dichiarato: “Calhanoglu in Serie A fa la differenza, questa sera è stato irriconoscibile. Ha sofferto il pressing, non trovava la giocata veloce, aveva problemi ogni qualvolta toccava la palla. E’ stato questo quello che mi ha impressionato. Non è riuscito a fare niente“.

A questo punto è intervenuto anche Cambiasso: “Calhanoglu dal punto di vista qualitativo è un giocatore importante in Italia, ma qui ha dimostrato di non essere all’altezza dei big europei come Modric e Casemiro. E’ in queste partite che bisogna superare il gradino successivo, ma non c’è riuscito”.