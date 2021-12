Rebic si allena con Pavarotti: le immagini diventano virali | VIDEO

Ante Rebic si allena in palestra. In sottofondo si sente la voce di Pavarotti intonare La Donna è mobile

Lavoro in palestra per Ante Rebic. L’attaccante ha voglia di recuperare il prima possibile per mettersi a disposizione di mister Stefano Pioli così da dare una mano alla squadra.

La sua assenza sta pesando tanto. L’ultimo stop muscolare era avvenuto alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, del 20 novembre scorso.

Prima, a frenarlo, era stato un infortunio alla caviglia. Troppi stop per un calciatore che fin qui ha collezionato solamente 11 presenze, tra Champions League e Serie A, andando a segno solo 2 volte e realizzando due assist.

La speranza è di riaverlo contro il Napoli ma il rientro più probabile è il prossimo anno, quando il Milan tornerà a giocare contro la Roma.

L’allenamento di Rebic

Nel frattempo, come detto, Ante Rebic lavora duro, allenandosi in palestra. L’attaccante ha postato il video dei suoi allenamenti su Instagram. In sottofondo si sente la voce di Luciano Pavarotti che canta La donna è mobile. Il video, in pochi minuti, chiaramente, è diventato subito virale, facendo il giro dei social.