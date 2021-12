Tomori: “Sono ancora frustrato. Farò in modo che non accadrà più” – FOTO

Il difensore si è voluto scusare con i tifosi per l’errore in occasione della seconda rete del Liverpool. I tifosi lo hanno però subito rincuorato.

La sconfitta di ieri contro il Liverpool non è ancora andata giù ai tifosi rossoneri, ma non solo. Lo stesso Fiyako Tomori, autore di un grave errore in occasione del gol dell’1-2 di Origi, non si dà pace.

Il difensore inglese aveva portato in vantaggio la squadra rossonera nel primo tempo su sviluppi da calcio d’angolo, illudendo tutti quanti. Pochi minuti dopo il pari di Salah e nel secondo tempo la rete dell’1-2 del belga Origi nata da un errore in disimpegno dell’ex Chelsea che perde il pallone al limite dell’area e favorisce il vantaggio dei Reds. Tomori ha voluto scusarsi pubblicamente per l’errore e ha manifestato tutto il suo dispiacere e la sua delusione in un post sul proprio profilo Instagram. Queste le sua parole: “Sono ancora frustrato con me stesso e arrabbiato per la squadra. Imparerò da quell’errore e lavorerò sodo per assicurarmi che non accada di nuovo”.

Il centrale rossonero ha poi aggiunto: “Sono molto orgoglioso, però, di aver segnato il mio primo gol in Champions League a San Siro per il Milan. Ora abbiamo il resto della stagione per garantire che questo club torni al suo posto la prossima stagione e per rendere questa stagione memorabile”. Tomori è stato subito rincuorato dai tifosi rossoneri che hanno ribadito il loro affetto per l’ex Chelsea.