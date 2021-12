Sportmediaset – Milan, scelto il nuovo difensore | Affare da 20 milioni

Il club rossonero ha un preferito nella lista dei possibili sostituti dell’infortunato Kjaer.

Il Milan deve rimpiazzare Simon Kjaer ed è al lavoro per consegnare a Stefano Pioli un rinforzo all’altezza. In questi giorni stanno circolando tanti nomi di potenziali innesti, però alcune piste non sono effettivamente considerate.

Secondo Sportmediaset, l’obiettivo concreto di Paolo Maldini e Frederic Massara è Sven Botman. L’olandese scuola Ajax milita nel Lille, club con il quale il Milan vanta ottimi rapporti dopo gli affari che hanno riguardato Rafael Leao, Tiago Djalò e Mike Maignan. Botman potrebbe arrivare per una ventina di milioni di euro. Il 21enne sarebbe già pronto per offrire un buon rendimento. Nonostante la giovane età, è già un difensore di buonissimo livello e può inserirsi in fretta a Milanello.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, niente nuovo attaccante a gennaio?

Secondo il giornalista Claudio Raimondi di Sportmediaset, il Milan nel mercato di gennaio prenderà solamente un difensore. Essendo la squadra senza coppe europee, non dovrebbe arrivare un nuovo attaccante.

Salvo colpi di scena, mister Pioli continuerà la stagione con Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e Pietro Pellegri. Quest’ultimo finora non si è quasi visto, anche a causa degli infortuni, e pertanto i tifosi auspicano che arrivi un nuovo centravanti nella finestra invernale del calciomercato. Ma l’ex Genoa, giunto in prestito dal Monaco in estate, dovrebbe restare per provare a guadagnarsi il riscatto.