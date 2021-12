Calciomercato Milan, una giovane stella dal Belgio | Il prezzo può calare

Dopo aver preso Saelemaekers nel gennaio 2020, il club rossonero pensa a un altro talento che gioca in Belgio.

Il mercato belga da diversi anni è molto interessante. Dalla Jupiler Pro League provengono giocatori che poi sanno imporsi anche a livelli importanti. Pure il Milan guarda a quel campionato e potrebbe tornare ad attingervi presto.

Paolo Maldini e Frederic Massara, allora assieme a Zvonimir Boban, hanno già preso Alexis Saelemaekers in Belgio. Un colpo low cost (circa 7 milioni di euro tra prestito e riscatto) che si è rivelato decisamente azzeccato. Ma ci sono anche altri giocatori che piacciono molto alla dirigenza e che possono diventare obiettivi concreti nelle prossime finestre di calciomercato.

Leggi anche:

Mercato Milan, piace De Ketelaere del Club Bruges

Tra i giovani talenti belgi finiti nel mirino del Milan c’è Charles De Ketelaere. Il 20enne del Club Bruges, che può giocare sia da trequartista che da attaccante, ha messo insieme 7 gol e 6 assist nelle 25 presenze collezionate in questa stagione.

I colleghi di calciomercato.com spiegano che il cartellino viene valutato più di 25 milioni, ma con la squadra belga fuori dall’Europa il prezzo potrebbe calare. Se le pretese del Club Bruges diminuissero, il Milan potrebbe farsi avanti.

De Ketelaere è considerato il futuro del Belgio. Conta 4 presenze e un gol con la nazionale maggiore. È un giocatore di grande qualità e molto serio sia dentro che fuori dal campo. Per caratteristiche tecnico-tattiche e mentalità sembra un giovane destinato a diventare un top player. Sulle sue tracce ci sono diverse società europee importanti.

Per il Milan non sarà semplice assicurarselo. Deve esserci la disponibilità della proprietà Elliott a fare un investimento per l’acquisto del cartellino del calciatore del Club Bruges.