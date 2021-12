Infortunio Lozano, il risultato degli esami: sospiro di sollievo

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito web, il Napoli ha fatto sapere quali sono le condizioni di Hirving Lozano dopo lo spavento di questa sera

Ci sono stati attimi di spavento nel match giocato questa sera tra Napoli e Leicester, valevole per l’ultimo turno della fase a gironi di Europa League. Per la cronaca, la gara è stata vinta dai partenopei per 3-2.

Con questo risultato il Napoli di Luciano Spalletti termina l’avventura nel proprio raggruppamento in seconda posizione accedendo così al sedicesimi di finale, che si disputeranno con i club arrivati terzi nel proprio girone di Champions League. Potrebbe sembrare tutto facile ma così non è, in quanto ci sono Barcellona, Siviglia, Zenit. Insomma, squadre di tutto rispetto. Ma la cosa che in questo momento interessa maggiormente i tifosi degli azzurri è conoscere le condizioni di Lozano.

Napoli, come sta Lozano: il comunicato del club

Lozano, dopo lo scontro fortuito con un avversario nel corso del primo tempo, è stato allontanato dal campo in barella e trasportato in ospedale per accertamenti, dato che la parte interessata era la testa. Dopo qualche ora di attesa, il Napoli ha informato tutti gli organi di stampa ed i tifosi in merito alle condizioni del giocatore messicano che si è sottoposto ad alcuni esami di controllo.

Queste le parole emesse dalla società campana: “Gli esami strumentali effettuati a Hirving Lozano, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo“. Sospiro di sollievo dunque per i tifosi del Napoli ma anche per tutti gli amanti del calcio. Nessun problema grave per il giocatore in maglia 11, che dunque a breve potrebbe già tornare ad allenarsi alla corte di Spalletti.