ML – Milan, Pioli recupera un infortunato: si è allenato in gruppo

Le ultime news in arrivo dal centro sportivo di Milanello. Pioli ritrova certamente un calciatore precedentemente infortunato.

Oggi pomeriggio il Milan è tornato a lavorare sul campo per preparare la prossima gara, la sfida di sabato sera contro l’Udinese. Una trasferta importante per il campionato dei rossoneri.

A Milanello la squadra agli ordini di Stefano Pioli ha proseguito con il consueto lavoro, sia atletico che tattico. Intanto arriva una buona notizia: il Milan recupera ufficialmente un infortunato.

Lo spagnolo Samu Castillejo è tornato finalmente a lavorare in gruppo. L’esterno offensivo ha smaltito la lesione muscolare subita a fine ottobre ed è di nuovo a disposizione.

Leggi anche > Il consiglio di Adani: “Milan, ecco i due colpi ideali per gennaio”

Castillejo ha disputato l’ultima gara ufficiale con il Milan lo scorso 23 ottobre, nella vittoria in trasferta per 4-2 sul campo di Bologna. Poi lo stop muscolare che lo ha costretto a saltare ben sette incontri di campionato.

L’ex Villarreal potrebbe ottenere una convocazione per la partita di Udine di dopodomani. Un’opzione in più per mister Pioli, utile in un momento in cui il reparto d’attacco milanista è ricco di acciacchi.

Infatti, come riferito da Milanello, Leao e Giroud proseguono con il programma personalizzato e molto difficilmente saranno a disposizione per la Dacia Arena. I due attaccanti sono comunque i prossimi a poter recuperare. Più lunga invece la degenza dei vari Calabria, Rebic e Pellegri.