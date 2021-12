Udinese, l’ex Deulofeu: “Bella esperienza al Milan, ma stavolta vinco io”

Le parole dell’ex di turno Gerard Deulofeu, che ha giocato per 6 mesi con la maglia del Milan durante la stagione 2016-2017.

L’Udinese, prossima avversaria del Milan, non vive un momento facile. Il tecnico Luca Gotti è stato appena esonerato e la vittoria in campionato manca da più di 30 giorni.

C’è però un’arma su cui i friulani si affideranno per sfidare il Milan sabato sera. Ovvero l’ex di turno Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo classe ’94.

Deulofeu ha indossato la maglia rossonera per 6 mesi, da gennaio a giugno 2017. Un apporto molto positivo, che consentì dopo anni di astinenza al Milan di tornare nelle coppe europee.

Deulofeu ed i ricordi rossoneri: “Mi sono goduto la vita”

Intervenuto ad un podcast sul calcio italiano, Deulofeu ha parlato della sua esperienza milanista con grande enfasi: “La mia esperienza al Milan è stata molto positiva, l’ho apprezzata molto. Mi sono trovato bene a Milano e mi sono goduto la vita fuori e dentro al campo in quei mesi. E’ sempre bello affrontare il Milan, ma stavolta voglio vincere con l’Udinese e segnare più gol possibili”.

Deulofeu si è soffermato poi su un rivale diretto in maglia rossonera: “Theo Hernandez mi piace, ha grandi potenzialità. Lo rispetto come tutti i calciatori del Milan. Noi abbiamo le chiavi per metterli in difficoltà e portare a casa i 3 punti, dovremo scendere in campo con la mentalità del leone. Gara di velocità tra me e Theo? Vincerebbe lui, è davvero veloce. Ma vedremo cosa accadrà in campo”.