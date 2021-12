Adani consiglia un attaccante al Milan: “Sarebbe adatto”

Adani, ex giocatore e oggi commentatore sportivo, ha le idee chiare sul centravanti che dovrebbe prendere il club rossonero.

Forse non arriverà a gennaio 2022, ma al Milan sicuramente hanno in cantiere di prendere un nuovo attaccante almeno per la prossima estate. Pietro Pellegri non sta convincendo e vanno considerati anche i 40 anni di Zlatan Ibrahimovic. L’unico sicuro di restare è Olivier Giroud.

A Stefano Pioli una terza punta più affidabile dell’ex Genoa farebbe molto comodo già dal calciomercato invernale. Purtroppo Pellegri, anche a causa degli infortuni, non è riuscito a guadagnarsi spazio. Forse la soluzione migliore per lui sarebbe ripartire da una squadra che gli possa concedere maggiore minutaggio.

Adani consiglia Scamacca al Milan

Daniele Adani in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport indica in Gianluca Scamacca un attaccante che potrebbe essere ideale per il Milan: «È una prima punta forte, completa sul piano fisico e quello tecnico. Segna e sa far giocare la squadra, è uno di quei calciatori che servirebbero a tutti. Sarebbe un acquisto interessante per il Milan perché gioca già con un centravanti imponente come Ibrahimovic e ha un’alternativa con gli stessi attributi come Giroud».

Chiaramente ci sono anche discorsi economici da fare, però Adani ritiene che Scamacca sarebbe un profilo che farebbe molto bene nel gruppo di Pioli: «È una squadra che ha sopperito alle difficoltà economiche con le idee ed è stata in grado di valorizzare i giovani con una certa cultura del lavoro: Brahim Diaz, Saelemaekers, Leao, Bennacer, Tomori, Theo Hernandez. Scamacca è del 1999 e sarebbe il giocatore adatto per dare continuità a questo tipo di filosofia».

Il Sassuolo valuta l’ex Roma e PSV Eindhoven circa 35 milioni di euro e il prezzo può salire durante il resto della stagione. Vedremo se il Milan sarà in corsa oppure no nella prossima finestra estiva del calciomercato.