Milan, si inserisce il Barcellona: affare sempre più difficile

Il quotidiano spagnolo Sport riferisce che il club blaugrana è piombato con forza sull’attaccante, oggetto del desiderio anche dei rossoneri.

Ancora notizie importanti di mercato. Sono giorni importanti da questo punto di vista, con la sessione invernale ormai alle porte. I vari club si preparano quindi a rinforzare le proprie rose con elementi mirati di qualità.

I rossoneri hanno l’obbligo di inserire un innesto per la difesa dopo l’infortunio di Kjaer e i profili individuati sono diversi. Non va sottovalutato neanche il fatto che la società rossonera si è mossa per il reparto d’attacco, sondando diversi nomi importanti e di prospettiva. Tra questi c’è il giovane attaccante classe 2000 del River Plate Julian Alvarez, che però rimane l’oggetto del desiderio di un numero altissimo di club in Europa. Dalla Spagna tra l’altra è rimbalzata l’indiscrezione secondo la quale anche un top club di Liga sta andando fortemente sul giocatore, con l’obiettivo di chiudere l’operazione già a gennaio.

Il Barcellona vuole Alvarez a gennaio

Secondo quanto riportato da Sport, sul calciatore argentino è piombato anche il Barcellona di Xavi. Il club blaugrana è piombato sull’attaccante con l’intenzione di ingaggiarlo nel mercato di gennaio. I catalani hanno necessità di rinforzarsi nel reparto offensivo dopo l’addio del Kun Aguero e soprattutto dopo l’infortunio di Memphis Depay. Serve chi garantisca un po’ di gol alla squadra spagnola che fatica a trovare la via della rete in questa stagione.

#FCB 🔵🔴 🕷️ El Barça ya tiene en el radar a otro delantero: ‘La araña’https://t.co/dgIsfeRuQ1 — Diario SPORT (@sport) December 10, 2021

Da questo punto di vista. I numeri sono dalla parte di Alvarez, con 21 centri in 44 presenze quest’anno. Il quotidiano spagnolo elenca tutti i club che sono sulle sue tracce, tra cui c’è anche il Milan. Ci sono poi Atletico, Inter, Juventus, Fiorentina, Bayer Leverkusen, ma anche il Real Madrid. Il Barca quindi è l’ennesima concorrente per quello che diventa un affare sempre più complicato per la dirigenza rossonera.