Udinese-Milan, un difensore dei friulani è in dubbio per domani

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciatore non è in ottime condizioni fisiche e potrebbe non far parte della sfida di domani.

Siamo arrivati alla vigilia di Udinese-Milan. Non soltanto i rossoneri sono costretti a fare a meno di diversi elementi, indisponibile per la sfida alla Dacia Arena.

Anche la squadra di casa infatti ha i suoi problemi di formazioni in vista della partita contro il Diavolo, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il brasiliano Rodrigo Becao potrebbe saltare la sfida di domani sera contro i rossoneri. Il difensore ieri ha svolto un lavoro personalizzato e rimane in dubbio per il match. Solamente nella giornata di oggi si saprà con certezza se Becao sarà o meno della partita.

Nel reparto arretrato la situazione per la squadra friulana non è delle migliori. Il nuovo tecnico Gabriele Cioffi dovrà già fare a meno con ogni probabilità di Samir, ammonito durante l’ultima partita contro l’Empoli e quindi squalificato. Se neanche Becao fosse disponibile, l’allenatore dovrà puntare su Nuytinck e De Maio. A centrocampo scontata poi l’assenza del Tucu Pereyra, alle prese con un infortunio di lunga durata.