Milan, Pioli regolarmente a Milanello per dirigere l’allenamento

Come riportato da Sky Sport, sebbene non al meglio della salute l’allenatore rossonero ha diretto comunque l’allenamento di stamattina.

La conferenza stampa di Stefano Pioli pre Udinese-Milan era prevista per le 14:00 di oggi, ma il tecnico purtroppo non parlerà ai giornalisti. L’appuntamento è infatti stato annullato a causa di una leggera influenza he ha colpito il mister.

Nonostante questo piccolo problema, come riporta Sky Sport, il tecnico rossonero ha comunque potuto dirigere la seduta di rifinitura di stamattina a Milanello. Domani la squadra rossonera è attesa da una trasferta molto importante e l’allenatore non vuole assolutamente mancare di dare il proprio contributo. Il Milan intanto si prepara in maniera decisa per questo incontro, valevole per la 17sima giornata di Serie A.

Leggi anche:

Potrebbero esserci di formazione in vista di questo match, rispetto alla gara di martedì scorso contro il Liverpool. Come riferito sempre a Sky da Manuele Baiocchini, Florenzi potrebbe prendere il posto di Kalulu sulla destra. A centrocampo dovrebbe tornare l’algerino Ismael Bennacer, mentre sulla trequarti possibile chance per Saelemaekers, con Ibrahimovic sempre al centro dell’attacco.