SKY – Udinese-Milan, novità a centrocampo per i rossoneri

L’inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano ha rivelato la possibile novità di formazione in vista della sfida di stasera contro i bianconeri.

Manca poco all’inizio della sfida di Udine e potrebbero esserci novità di formazione dell’ultim’ora in casa Milan. Rispetto alla vigilia potrebbe cambiare in effetti qualcosa a centrocampo.

Peppe Di Stefano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per un collegamento dalla Dacia Arena e ha riferito importanti novità di formazione per quanto riguarda la squadra rossonera. Stefano Pioli dovrebbe infatti cambiare qualcosa in mezzo al campo rispetto agli undici che si ipotizzavano alla vigilia.

Leggi anche:

Stando a quanto affermato dal giornalista Sky, accanto a Bennacer non giocheranno né Sandro Tonali né Franck Kessie: dovrebbe toccare infatti a Bakayoko contro i friulani.