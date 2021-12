Udinese-Milan, Florenzi titolare: al Friuli uno dei suoi gol più belli – VIDEO

Alessandro Florenzi dovrebbe tornare titolare questa sera contro l’Udinese. L’esterno del Milan sa come si segna in Friuli.

Secondo le ultime previsioni di formazione in casa Milan, stasera contro l’Udinese dovrebbe tornare dal 1′ minuto sulla fascia destra Alessandro Florenzi.

Il terzino classe ’91 era partito dalla panchina nell’importante match contro il Liverpool, ma pare che mister Stefano Pioli voglia puntare su di lui come titolare, preferendolo a Kalulu e dandogli fiducia dopo l’ottima prova in campionato contro la Salernitana.

Florenzi, alla ricerca di rivalsa personale, ha un buon bilancio personale contro l’Udinese. In carriera l’ex romanista ha incontrato 11 volte finora i friulani, battendoli in nove occasioni. Un pareggio ed una sola sconfitta negli altri incroci passati.

Leggi anche:

Florenzi e l’euro-gol nel 2016 sul campo dell’Udinese

Se si seguisse la cabala, il Milan dovrebbe dunque puntare fortemente su Florenzi stasera visto l’ottimo trend contro l’Udinese. Ma a prescindere dalle scaramanzie, va segnalato che al Friuli il calciatore 30enne ha realizzato una delle sue migliori prodezze in carriera.

Quando ancora militava come titolare nella Roma, Florenzi realizzò un bellissimo gol contro i bianconeri. Precisamente il 13 marzo 2016, quando i giallorossi di Luciano Spalletti riuscirono a sbancare la Dacia Arena col punteggio di 2-1.

Al minuto numero 74 della sfida, con la Roma in vantaggio di un gol, Florenzi chiuse i conti con una rete splendida. Il terzino si inserì con il suo classico movimento in sovrapposizione e raccolse in area un lancio di Pjanic. Stop volante da accademia per superare il difensore Felipe, e tocco morbido sempre al volo a battere con eleganza Karnezis.

Una giocata di classe, che confermò la qualità tecnica di Florenzi. Un calciatore relegato a terzino, nonostante fin da giovanissimo avesse messo in mostra un talento da calciatore offensivo.

Il Milan spera che il numero 25 possa ritrovare gol ed efficacia proprio ad Udine. In carriera Florenzi è sempre stato legato alle realizzazioni personali: finora ha messo a segno ben 41 reti ufficiali (più 2 con la Nazionale italiana). In attesa del primo sigillo anche in maglia rossonera.