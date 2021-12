Udinese-Milan, Highlights Serie A: gol e sintesi partita, il video

Udinese-Milan, la cronaca con gli highlights del match della 17.a giornata disputato alla Dacia Arena, sabato 11 dicembre

Grande cornice di pubblico alla Dacia Arena per Udinese-Milan, match che chiude il programma del sabato di Serie A. Tutto confermato nelle formazioni con Pioli che si affida a Florenzi, Krunic e Bakayoko titolare.

Proprio quest’ultimo è coinvolto nell’azione del gol del vantaggio dell’Udinese che rompe l’equilirio dopo un primo quarto d’ora senza emozioni. Su un disimpegno errato di Bennacer, Bakayoko si fa anticipare, palla a Beto che si invola in velocità solo davanti a Maignan. Il portiere respinge, Tomori non allontana e lo stesso attaccante scaglia sotto la traversa il pallone dell’1-0. Il Milan, già molto contratto in avvio, non reagisce e si limita a un fraseggio per linee orizzontali che non crea pericoli dalle parti di Silvestri.

L’Udinese controlla senza affanno con qualche ripartenza e legittima il vantaggio. L’unico pericolo nel primo tempo per i friuliani arriva quasi allo scadere con una combinazione tra Ibrahimovic e Diaz con la conclusione ravvicinata dello spagnolo che si spegne sul fondo. Male i rossoneri nei primi 45′. Udinese avanti meritamente 1-0.

Udinese-Milan, il secondo tempo

Tre cambi in avvio di ripresa per Pioli che manda in campo Kessie, Tonali e Messias per Bakayoko, Bennacer e Krunic. Il brasiliano prova a dare una scossa ai suoi con due assist sprecati da Ibra che conclude alto e Diaz che spreca malamente da posizione favorevole con un tiro maldestro.

Poco dopo ci prova di nuovo Ibrahimovic con un torsione di testa di poco fuori, sulla quale comunque Silvestri era in traiettoria. Non ingrana il Milan, la manovra ristagna senza efficacia, involuta e incapace di impensierire la retroguardia friulana. Serve un guizzo per raddrizzare la partita. Ci pensa Ibrahimovic con una girata al 91′ a regalare l’insperata parità a un Milan senza mordente. Servirà ben altra prestazione domenica prossima contro il Napoli.

