Cairo: “Bremer e Pobega? Vi dico come stanno le cose”

Il Presidente Urbano Cairo ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardanti le possibili trattative di mercato tra il Torino e il Milan. Le sue parole

Ieri, nel tardo pomeriggio, si è tenuta alla Triennale di Milano la presentazione di Adrenalina, il libro biografia di Zlatan Ibrahimovic. Un evento al quale hanno partecipato diverse personalità di spicco del mondo del calcio.

Da Galliani a Capello, per arrivare ad Urbano Cairo. Il Patron del Torino, con la sua casa editrice, è appunto l’editore di Adrenalina, primo libro della collana “Sport” di Cairo Editore. Diversi gli interventi durante la presentazione.

Hanno parlato Adriano Galliani, ma anche Silvio Berlusconi e Stefano Pioli in collegamento telefonico. A margine dell’evento, invece, è toccato proprio ad Urbano Cairo rispondere alle domande dei giornalisti. È un periodo caldo in tema mercato, e il Torino del patron Cairo è attualmente al centro di diverse voci. A condividere la scena con i granata è proprio il Milan di Zlatan Ibrahimovic.

Sono molto discussi i nomi di Gleison Bremer, difensore del Torino, e Tommaso Pobega, centrocampista in prestito ai granata ma di proprietà del Milan. Negli ultimi giorni, data la necessità del Diavolo di intervenire sul mercato per sopperire alla mancanza di Simon Kjaer, è stato accostato con forza il nome di Bremer ai rossoneri.

Il brasiliano è una pedina fondamentale della squadra di Ivan Juric, per questo è difficile pensare che Maldini e Massara possano riuscire a strapparlo al Torino nella finestra di gennaio. A meno che, forse, il Milan non pensi di lasciare ai granata a titolo definitivo Tommaso Pobega. Il centrocampista si sta affermando come perno centrale della squadra, e Juric è totalmente stregato da lui.

Cairo: “Ne parleremo al momento giusto”

Come dicevamo, a margine della presentazione del libro di Ibrahimovic, Cairo è stato intervistato dai giornalisti. Non poteva mancare la domanda sul mercato date le voci di corridoio che stanno tenendo banco su Bremer e Pobega.

Il patron granata, però, ha smentito qualsiasi diceria. Queste le sue parole: