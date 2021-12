Champions League, sorteggio Ottavi: le avversarie di Inter e Juve

Sorteggiate le partite degli Ottavi di Finale della Champions League 2021/2022: è andata bene alle italiane.

Oggi a Nyon si è svolto l’atteso sorteggio degli Ottavi di Champions League. Per la Serie A sono rimaste solo Inter e Juventus come partecipanti alla competizione. L’Atalanta è scesa in Europa League, il Milan è fuori completamente dalle coppe.

Inter e Juventus possono dirsi abbastanza soddisfatte del loro accoppiamento. La squadra di Simone Inzaghi è stata sorteggiata con l’Ajax, mentre quella di Massimiliano Allegri affronterà lo Sporting Lisbona. Sicuramente le partite più interessanti sono Atletico Madrid-Bayern Monaco e Manchester United-Paris Saint Germain. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si ritroveranno contro. Affascinante pure la sfida tra Benfica e Real Madrid, tanta storia in questo confronto. Più agevoli le rivali di Manchester City, Liverpool e Chelsea ma nessun match va sottovalutato.

Di seguito il sorteggio completo degli Ottavi di finale della Champions League 2021/2022.