Milan, non arrivano buone notizie su Leao: la situazione

Il Corriere della Sera riferisce che gli esami svolti ieri dall’attaccante portoghese hanno confermato al lesione al bicipite femorale. Il 2021 per lui è finito.

Non arrivano buone notizia, ancora una volta dall’infermeria. I rossoneri continuano ad essere tartassati dai problemi di infortuni e non tutti gli indisponibili sono sulla strada del recupero.

Come anticipato, la giornata di ieri sarebbe stata importante per capire meglio le condizioni di Rafael Leao. L’attaccante stava provando a recuperare addirittura per il Napoli ma purtroppo le sue condizioni non fanno ben sperare. L’attaccante portoghese è ancora alle prese con una piccola lesione al bicipite femorale della coscia destra. Una lesione che secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, è stata confermata dagli esami cui Leao si è sottoposto nella giornata di ieri.

Il noto quotidiano afferma quindi che il suo 2021 è può dirsi di fatto concluso. Il classe ’99 salterà con ogni probabilità infatti le ultime due sfide contro il Napoli e l’Empoli e rientrerà, proprio come i suoi compagni Rebic e Calabria, dopo la sosta natalizia. Stefano Pioli può almeno sorridere per il recupero di Olivier Giroud, che in un momento come questo è da considerare importantissimo