Kalulu: “Ora sono più forte. Diamo tutto per battere il Napoli” – VIDEO

Il difensore rossonero ha parlato ai microfoni di Milan Tv nella settimana che porta al big match contro il Napoli di Spalletti.

Pierre Kalulu ha rilasciato un’intervista ai canali di Milan Tv. Il difensore rossonero ha parlato dei suoi miglioramenti e della voglia di far bene insieme ai suoi compagni in questa stagione.

Ecco le parole del francese: “Quest’anno mi sento più forte perché ho giocato di più e ho più esperienza in questo campionato. Adesso è più facile giocare: posso fare di più ma so che sono sulla buona strada. So che posso crescere sia sull’aspetto difensivo che offensivo. Lavoro tanto in allenamento e in partita per essere più forte possibile”.

Su Kjaer

“Vogliamo fare sempre bene anche per lui perché merita il nostro sostegno. Quest’anno facciamo di tutto per essere sempre al massimo, in tutte le partite”

Sulla Champions

“Ho fatto bene in tutte le partite giocate, ma penso che con il Porto ho fatto meglio delle altre”.

Sul Napoli

“Abbiamo tutta la settimana per preparare la partita. La prepariamo con fiducia e intensità. Con lo staff e i compagni faremo il massimo per vincere tutte le partite”.

Su Saelemaekers

“Mi aiuta tanto, con lui posso parlare in francese anche giochiamo insieme e in campo è più facile”.

Sui tifosi

“Vogliamo regalare loro un buon Natale. E’ l’occasione per dimostrare che siamo pronti per questo tipo di partite. Spero che faremo bene per i nostri tifosi”.