Non rientra per Milan-Napoli: la conferma sui social – FOTO

Il calciatore rossonero fa intendere di non riuscire a recuperare in tempo per la sfida col Napoli. La storia pubblicata non lascia spazio a interpretazioni

Milan-Napoli è sicuramente il big match della prossima giornata di Serie A, anche se entrambe le squadre dovranno fare a meno di diverse pedine importanti per i rispettivi allenatori.

Tra i rossoneri è ormai certo però il recupero di Olivier Giroud, che oggi è tornato a correre a parte e da domani si riaggregherà al resto del gruppo. Sarà presumibilmente l’unico giocatore a tornare a disposizione di Stefano Pioli, con i vari Calabria, Pellegri, Leao, Rebic ancora fermi ai box. Uno di questi peraltro ha spento definitivamente tutte le speranze dei tifosi rossoneri poco fa sui social.

Con una storia pubblicata da qualche minuto su Instagram, Rafael Leao ha fatto assolutamente capire che non riuscirà ad essere convocato per la gara contro il Napoli di Spalletti. L’attaccante portoghese ha inserito nella sua story una foto con la maglia del Milan, sotto una clessidra e una faccina triste. Tradotto: dovrà ancora rimanere fermo per un po’ e questa situazione ovviamente non lo rende felice. Rafa vorrebbe tanto scendere in campo domenica per dare una mano ai suoi compagni ma questo non potrà avvenire, per cui adesso deve continuare a lavorare per rientrare quanto prima.