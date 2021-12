Milan, il piano per Botman: così si può fare

Il giornalista sportivo di Sportmediaset, Claudio Raimondi, ha parlato della possibile soluzione trovata dal Milan per acquistare il difensore

Il Milan è ancora alla ricerca di un difensore in grado di sostituire al meglio Simon Kjaer. Il taccuino della dirigenza rossonera è pieno zeppo di nomi, ma è sempre quello di Botman a svettare su tutti.

Come riferito qualche ora fa, però, c’è un problema che riguarda proprio Sven Botman. Si tratta del prezzo del suo cartellino, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra troppo alta per il Milan che non può fare un investimento del genere nel mese di gennaio, a maggior ragione dopo l’eliminazione dalla Champions League. Spunta però un piano ideato da Maldini e Massara.

Sportmediaset | Il Milan insiste per Botman: ecco qual è il piano

Secondo quanto riportato dal giornalista Claudio Raimondi durante il consueto appuntamento con Sportmediaset, la dirigenza del Milan avrebbe pensato ad un modo per assicurarsi le prestazioni del forte difensore centrale del Lille. Il giovane calciatore, appena 21enne, rappresenta il profilo l’ideale per lo scacchiere tattico di Stefano Pioli e sarebbe anche un ottimo investimento per il futuro.

Queste le parole di Raimondi: “La priorità in questo momento per il Milan resta quella di trovare un difensore per sostituire Kjaer. Il nome più caldo è ancora quello di Sven Botman, che viene valutato sui 25/28 milioni di euro. La valutazione è molto alta, ma i rossoneri non si arrendono e pensano ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto in base alle presenze e ad una eventuale qualificazione in Champions League”.