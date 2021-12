Pioli contro Spalletti, i precedenti: domenica può arrivare una prima volta

L’attuale tecnico rossonero ritrova Luciano Spalletti nella sua carriera da allenatore. Due sconfitte sono valse anche due esoneri

Stefano Pioli, domenica sera, ha la possibilità di allungare sul Napoli e far tornare alla vittoria il suo Milan dopo il passo falso con l’Udinese. Non sarà facile per le tante assenze, ma è importante dare una risposta.

Contro i partenopei sarà una sfida ad alta quota, una di quelle partite in cui si capisce cosa si vuol fare da grandi. Milan che recupera Giroud, Napoli che le prova tutte per convocare almeno Zielinski. E’ la serata anche del ritorno del confronto tra Pioli e Spalletti che non si sfidano ormai da quasi tre anni. I precedenti tra i due tecnici sorridono al toscano.

Pioli-Spalletti, 0-7. E tre pareggi nel mezzo

Sono dieci i confronti totali tra Stefano Pioli e Luciano Spalletti. L’attuale tecnico del Milan non è mai riuscito a battere il suo collega, che ha collezionato ben 7 vittorie 3 pareggi. Peggio Pioli ha fatto solo con Allegri (0 successi in 18 incontri). Ben due passi falsi contro il mister del Napoli sono anche costati altrettante panchine all’emiliano, col Parma (2007) e con la Lazio (2016).

Il primo scontro avvenne nel 2006, perciò sono 15 anni che Pioli non riesce a battere Spalletti. L’ultima volta che i due si sono affrontati risale a febbraio del 2019, in una partita dalle mille polemiche: quel Fiorentina-Inter terminò 3-3 con il rigore assegnato ai viola di Pioli nel recupero per un tocco di braccio di D’Ambrosio che ancora oggi fa discutere. Adesso tornano ad affrontarsi con club diversi: quale momento migliore per il nostro mister di gioire per la prima volta contro Luciano?