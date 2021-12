Milan, quando rientra Giroud: Di Marzio riferisce una novità importante

Novità importanti per quanto riguarda la situazione di Giroud. Contro il Napoli ci sarà? La risposta arriva dal giornalista Gianluca Di Marzio

Finalmente arrivano buone notizie dall’infermeria di Milanello. Oliver Giroud da domani tornerà in gruppo e sarà dunque a disposizione per il big match di domenica contro il Napoli.

Una notizia importantissima per Stefano Pioli, che sia col Liverpool che con l’Udinese aveva in avanti il solo Ibrahimovic. I risultati si sono visti, con Zlatan che ha fatto ciò che ha potuto evitando anche una sconfitta che sarebbe stata molto pesante in casa dei friulani, ma la mancanza di alternative ha impedito ai rossoneri di rendersi imprevedibili a gara in corso.

A riportare la notizia è stato il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio. Recupero fondamentale dunque per il tecnico emiliano, che potrà utilizzare la punta francese in una partita che può essere un vero e proprio crocevia. Ovviamente Giroud non ha novanta minuti nelle gambe, ma sicuramente Pioli lo renderà protagonista della gara inserendolo a gara in corso per cercare di dare quanti meno punti di riferiment possibili alla squadra di Spalletti.