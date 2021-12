ML – Milan, le ultime da Milanello: il punto verso Napoli

Le ultime da Milanello: la squadra di Stefano Pioli è tornata a lavorare al centro sportivo di Carnago, dopo due giorni di riposo, per preparare il match contro il Napoli. Le ultime dall’infermeria

Il Milan dopo due giorni di riposo è tornato ad allenarsi a Milanello. Al centro sportivo di Carnago tutti gli sforzi sono per la partita di domenica sera contro il Napoli, in programma a San Siro alle ore 20.45. I rossoneri vogliono rialzare la testa e gettarsi alle spalle il ko contro il Liverpool e il pari con l’Udinese.

Vincere servirebbe a tenere il passo dell’Inter, che viaggia spedita e che nel weekend incontrerà la Salernitana, e allungare proprio sulla squadra di Luciano Spalletti. Chiudere il 2021 nel miglior dei modi è un obbligo per il Milan ma bisognerà stringere i denti perché le assenze, ancora una volta, saranno tante e saranno pesanti.

Leggi anche:

Ritorno a Milanello

Zlatan Ibrahimovic e compagni, come detto, si sono ritrovati stamani a Milanello per preparare la sfida contro gli azzurri. C’era attesa per capire chi degli infortunati può recuperare per la sfida di domenica.

C’era attesa, soprattutto, per Olivier Giroud, che stando alle dichiarazioni di Stefano Pioli, rilasciate contro l’Udinese, dovrebbe essere il primo a rientrare in gruppo. Il francese ha buone speranze di esserci contro il Napoli ma oggi – come appreso dalla redazione – ha continuato a lavorare a parte.

Nessun rientro in gruppo, così come per Rafael Leao, Calabria e Ante Rebic, per i quali le speranze sono ancora meno. L’augurio è che sia domani il giorno in cui l’ex Chelsea tornerà a lavorare con i compagni.