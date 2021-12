Milan-Botman: due problemi per il grande affare

Si complica la pista che porta ad un obiettivo per la difesa. Il Milan deve fare i conti con le alte richieste del club proprietario del cartellino del centrale. Continua la ricerca del dopo Kjaer

La questione difensore continua a tenere banco in casa Milan. Domenica la squadra di Stefano Pioli ospiterà il Napoli, prima di giocare in trasferta contro l’Empoli, per la diciannovesima giornata di Serie A. Saranno le ultime due partite del 2021, poi si potrà pensare al calciomercato. La priorità in casa rossonera è quella del centrale. Va sostituito Simon Kjaer, che ha chiuso anticipatamente la stagione.

In questi giorni si sono fatti parecchi nomi: da Caldara, passando per Milenkovic e Bremer ma anche quelli di diversi profili stranieri.

Non è un segreto che il profilo che più convince la dirigenza è quello di Sven Botman. L’olandese, nonostante sia solamente un classe 2000, sta giocando ad altissimi livelli ormai da due stagioni, dimostrando di essere pronto per il grande salto.

Gli ottimi rapporti tra il Milan e il Lille farebbero ben sperare ma il club francese non può fare sconti e la sua valutazione è davvero alta.

Difficoltà per il grande colpo

Gli attuali campioni della Ligue 1 valutano Botman 30-35 milioni di euro. Più di quanto il Milan ha speso per portarsi a casa Fikayo Tomori. L’idea dei rossoneri sarebbe proprio la stessa: prendere l’olandese in prestito con diritto di riscatto. Una condizione che difficilmente, però, verrà accettata dal Lille.

La strada che porta a Botman appare dunque in salita: il Milan – come riporta Calciomercato.it – ha comunicato all’entourage del calciatore di non avere un budget così importante per prenderlo a gennaio.

Il rischio a questo punto è che il calciatore prenda altre strade e la via più percorribile, come è prevedibile, in questo momento, è quella che porta in Inghilterra, dove il Newcastle è pronto a fare sul serio. Il rinforzo per la difesa dei Magpies potrebbe dunque essere proprio il centrale olandese, che tanto piace al Milan.