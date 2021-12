Milan, una scommessa da Catania: un bomber con numeri da paura

Dalla Serie C arriva una nuova idea per l’attacco del futuro. Investire sul centravanti in forza al Catania appare un dovere: i suoi numeri sono da capogiro

Il grande inizio di stagione ha portato a puntare i riflettori sul nuovo bomber del calcio italiano, Lorenzo Lucca. L’attaccante del Pisa aveva realizzato sei gol nelle prime sette partite del campionato di Serie B. Numeri importanti, che si andavano a sommare alle ottime prestazioni con la maglia dell’Under 21. Tutti parlavano dell’ex centravanti del Palermo, pronto a spiccare il volo. Pronto, addirittura, a difendere i colori della Nazionale maggiore.

Inevitabilmente il nome di Lucca è stato accostato alle grandi squadre del calcio italiano: Juventus, Inter, Fiorentina, Sassuolo e anche Milan hanno messo gli occhi sul centravanti classe 2000.

Nell’ultimo periodo i rumors attorno al suo nome si sono un po’ spenti. Nel frattempo il Pisa è al primo posto nel campionato cadetto anche senza i suoi gol. Lucca, infatti, non va a segno dal 2 ottobre. Nel calcio professionistico italiano il classe 2000 di Moncalieri non è certo il miglior centravanti azzurro.

Un nuovo bomber dalla Serie C

Scendendo di una categoria e rivolgendo le nostre attenzioni al girone C di Serie C, c’è chi sta facendo cose davvero straordinarie. Stiamo parlando Luca Moro. Si tratta di un giovane bomber classe 2001, di proprietà del Padova, che non smette di segnare con la maglia del Catania.

I suoi numeri sono davvero incredibili: in quindici partite di campionato, con la maglia del club siciliano, sono arrivati ben diciotto gol e due assist. Come è possibile capire, con lui, la squadra dell’Isola parte con un gol di vantaggio.

Domenica è arrivata una doppietta importante. Una doppietta che ha reso felice un popolo intero, quello catanese, che in un anno complicato, è riuscito a portare a casa il derby contro il Palermo, con il risultato di 2 a 0.

In questi ultimi giorni, dunque, si sta parlando molto di più di Luca Mora. Il giovane centravanti sembra poter ripercorrere la strada di Lucca, che in rosanero, lo scorso anno, però, si era fermato a tredici centri in ventisette partite.

Il Milan è una squadra che guarda con attenzione ai giovani e investire su un calciatore come Luca Moro non può non essere una scelta giusta.

E’ evidente che bisogna fare in fretta: perché squadre come l’Atalanta o il Monza sono pronte a far sul serio per sbarazzarsi della concorrenza e portarsi a casa un giovane bomber, che in molti paragonano a Lewandowski. Un paragone pesante ma in Sicilia giurano che un centravanti così non si vedeva dai tempi di Luca Toni.