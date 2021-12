Milan-Roma, parte la vendita di biglietti: orari e prezzi

E’ partita da ieri la vendita libera per il match di San Siro fra i rossoneri e i giallorossi di José Mourinho. Info e prezzi sul sito.

Dopo la pausa natalizia il Milan si ritroverà in capo a San Siro il 6 gennaio per affrontare la Roma di José Mourinho. La data e l’ora del match, valevole per la 20sima giornata di Serie A sono però ancora da definire.

I biglietti per Milan-Roma saranno disponibili su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e saranno venduti in tre finestre separate di vendita. La prima è come sempre quella dedicata agli abbonati e apre martedì 14 dicembre alle 10:00, per chiudere alle 23:59 di mercoledì 15 dicembre. La seconda fase è quella riservata ai possessori di Carta Cuore Rossonero e comincerà giovedì 16 dicembre alle ore 10:00. Il giorno dell’Epifania sarà quindi anche quello dell’incontro fra rossoneri e giallorossi, che si sfidano per la 193sima volta. Il bilancio è a favore dei rossoneri (81 vittorie del Milan contro le 51 della Roma.

La terza ed ultima fase è quella della vendita libera, che prenderà il via alle 10:00 di venerdì 17 dicembre e resterà aperta fino ad esaurimento posti. Recandosi sul sito si possono conoscere tutte le informazioni sul prezzo dei tagliandi, che parte da 24 euro, ad eccezione delle tariffe speciali (ad esempio quella degli Under 16 a 19 euro).