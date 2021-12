Milan, che bel gesto di Pioli: così festeggia il rinnovo del contratto

L’allenatore rossonero ha voluto festeggiare al meglio il prolungamento contrattuale. Un gesto bellissimo e che conferma la sua eleganza

In un momento delicato della stagione, con l’eliminazione dalla Champions League e un primo posto perso in campionato, il Milan prova a rialzarsi con la forza del gruppo, fattore che ha sempre contraddistinto nell’ultimo periodo i rossoneri.

Stefano Pioli ha voluto ringraziare tutta la società che gli ha dato nuovamente fiducia con il rinnovo del contratto che lega l’allenatore ancora al Milan. Lo ha fatto a modo suo, come un uomo d’altri tempi così come si è sempre dimostrato nelle conferenze stampa, anche nei momenti più difficili.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, mister Pioli nella serata di ieri ha portato a cena tutta la squadra. All’evento non erano presenti solamente i giocatori, ma anche tutto lo staff tecnico oltre che la dirigenza al completo, con Massara, Maldini e anche Ivan Gazidis.

Ancora una volta Stefano Pioli ha dimostrato di non essere come gli altri. Potrà essere sempre messo in discussione come allenatore, ma come Uomo (con la U maiuscola) non si discuterà mai. Grande mister!