Milan, i risultati in Serie A a ridosso dell’anniversario: i match da ricordare

Il 16 dicembre, il Milan festeggia l’anniversario della proprio fondazione. Abbiamo raccolto i risultati ottenuti dai rossoneri in Serie A a partire dal 1999, anno del Centenario. Il bilancio non è totalmente positivo

Sedici dicembre, una delle date che ogni tifoso rossonero deve ricordare. In questo giorno, infatti, del 1899 nasceva ufficialmente il Milan che oggi compie 122 anni di storia, distribuita tra due secoli e l’inizio di un nuovo millennio.

Ogni anno, in questo giorno così importante per il club, il Milan celebra il suo anniversario sui social da dove arrivano anche i tanti messaggi di auguri ( e ringraziamento) da parte di non pochi ex calciatori, alcuni dei quali, in passato, hanno contribuito alle tante vittorie in Serie A e in ambito internazionale.

Spesso è capitato, recentemente, che il 16 dicembre, il Milan sia sceso in campo in campionato. Il più delle volte però è accaduto nei giorni immediatamente seguenti come nel 1999 quando i rossoneri, campioni d’Italia, allenati da Zaccheroni affrontarono la Reggina nel centenario del club con la storica maglia celebrativa. Finì 2-2 con la doppietta di Shevchenko e il gol nel finale di Kallon che ha rovinato la festa a San Siro.

Leggi anche

Milan, i risultati in Serie A a ridosso dell’anniversario

Siamo partiti proprio da quella partita con la Reggina per un excursus sui risultati ottenuti dal Milan, in campionato, a ridosso dell’anniversario. Il bilancio nelle 22 partite disputate non è del tutto favorevole con 6 vittorie, 6 sconfitte e ben 10 pareggi.

Cinque delle sei vittorie sono arrivate in goleada con Udinese, Genoa, Messina, Pescara e Frosinone. Non sono mancate anche sconfitte piuttosto deludenti. Due sono arrivate dopo il ritorno dalla trasferta asiatica per la Coppa Intercontinentale /Mondiale per Club. Nel 2003, nella stagione Scudetto, l’Udinese espugna San Siro (1-2) a una settimana dal ko con il Boca ai rigori. Nel 2007, invece, dopo la vittoria con gli argentini, è l’Inter a vincere il Derby in rimonta (2-1) con l’errore decisivo di Dida sul gol di Cambiasso.

Anche nell’altra stagione Scudetto, il Milan di Allegri perde nel post anniversario contro la Roma. Vittoria corsara quella dei giallorossi che si impongono con il gol dell’ex Borriello. Nel 2017, il Milan di Gattuso, appena arrivato sulla panchina rossonera al posto di Montella, viene travolto a Verona 3-0, pochi giorno dopo aver battuto gli scaligeri in Coppa Italia. Roboante la sconfitta del 2019, quel 5-0 subito a Bergamo dall’Atalanta che, di fatto, ha rappresentato un evento spartiacque nella storia recente del Milan con Pioli allenatore.

Di seguito tutti i risultati

1999: Milan-Reggina 2-2

2000: Verona-Milan 1-1 (16 dicembre)

2001: Roma-Milan 1-0 (16 dicembre)

2002: Milan-Brescia 0-0

2003: Milan- Udinese 1-2

2004: Juventus-Milan 0-0

2005: Milan-Messina 4-0

2006: Fiorentina-Milan 2-2

2007: Inter-Milan 2-1

2008: Milan-udinese 5-1

2009: Milan-Genoa 5-2

2010: Milan-Roma 0-1

2011: Milan-Siena 2-0

2012: Milan-Pescara 4-1 (16 dicembre)

2013: Milan-Roma 2-2 (16 dicembre)

2014: Roma-Milan 0-0

2015: Frosinone-Milan 2-4

2016: Milan-Atalanta 0-0

2017: Verona-Milan 3-0

2018: Bologna-Milan 0-0

2019: Atalanta-Milan 5-0

2020: Genoa-Milan 2-2 (16 dicembre)

22 partite: 6 vittorie; 6 sconfitte; 10 pareggi