Nuovo stadio, Scaroni in Lega: “Avanti con la progettazione”

Intervenuto il Presidente del Milan, al termine dell’Assemblea di Lega Serie A. E’ stato fermato dai giornalisti all’uscita da un hotel di Milano

SI è conclusa l’Assemblea della Lega di Serie A. All’uscita non hanno parlato i dirigente dell’Inter, Marotta e Antonello, mentre Scaroni ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti.

Mattinata di Assemblea per le squadre di Serie A, che si sono ritrovate in un hotel del capoluogo lombardo per discutere di problematiche importanti come i diritti televisivi dell’area medio-orientale e del Nord Africa per il triennio 2021-24. Oltre a questo, è stato eletto un membro indipendente del Consiglio di Lega.

A questa Assemblea era presente anche Paolo Scaroni. Il presidente del Milan è stato intercettato da alcuni giornalisti. Lui non ha risposto alle domande riguardanti ciò che era avvenuto durante la riunione, bensì ha parlato della situazione che concerne il nuovo stadio di Milano: “La Giunta Comunale è d’accordo e questa è già una cosa positiva. Adesso bisogna partire con la progettazione nel dettaglio, la speranza è quella di fare passi in avanti quanto più velocemente possibile”.

Si è provato a far uscire dalla bocca di Scaroni qualche commento sul calciomercato invernale che si aprirà a gennaio e su quelli che potrebbero essere gli eventuali obiettivi e acquisti da parte del club rossonero, ma su questo argomento il Presidente ha preferito tacere. Magari bolle qualcosa in pentola, o semplicemente Scaroni andava di fretta e si è limitato a parlare della questione stadio che comunque rappresenta un aspetto di assoluta priorità in questo momento.