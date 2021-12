Serie A, classifica aggiornata dopo Lazio-Genoa e Salernitana-Inter

La squadra di Inzaghi dilaga nell’anticipo della diciottesima giornata contro la Salernitana. Vince anche la Lazio di Sarri contro il Genoa di Sheva

Si è chiuso questo venerdì di calcio, in cui sono andate in scena due anticipi della giornata numero diciotto di questo campionato, la penultima del girone di andata di Serie A.

I primi a scendere in campo sono state Lazio e Genoa. 3-1 il risultato finale all’Olimpico per i biancocelesti, decisive le reti di Pedro, Acerbi e Zaccagni. A nulla è servito il gol nel finale di Melegoni: Sheva ancora non trova la prima vittoria in campionato. In serata è toccato all’Inter sul campo della Salernitana. Nulla hanno potuto i granata contro la maggiore qualità messa in campo dai nerazzurri, che hanno chiuso la partita già nel primo tempo con Perisic e Dumfries. Hanno chiuso i conti nella ripresa Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini: 0-5 il finale.

Prova a scappare l’Inter di Inzaghi dunque, in attesa del big match tra Milan e Napoli e tra Roma e Atalanta. Ecco la situazione in graduatoria al termine dei primi due anticipi della 18^ giornata.