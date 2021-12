ML – Milan, linea di febbre per Theo Hernandez: la situazione

Il rossonero è tornato ad allenarsi oggi dopo alcuni giorni di influenza. Si spera possa esserci per la gara di domenica contro il Napoli!

Continuano a filtrare notizie frustranti da Milanello! Dopo quella positiva del rientro in gruppo di Olivier Giroud, ne è arrivata un’altra non proprio incoraggiante. Domenica sera il Milan affronterà il Napoli in un match abbastanza cruciale per le sorti dell’alta classifica, e un altro rossonero è tornato ad allenarsi solo oggi.

Infatti, come appreso da MilanLive.it, Theo Hernandez ha sofferto di una leggera influenza negli ultimi giorni, ed ha ripreso le sedute d’allenamento a Milanello in giornata. Lavoro personalizzato il palestra per il terzino, che sembra però aver smaltito lo stato febbrile. Si spera che domani possa attuare la rifinitura in vista del Napoli insieme al resto dei compagni.

Una sua ipotetica assenza complicherebbe ancor di più l’attuale condizione della rosa di Pioli. Le indisponibilità sono diverse, e tutte importanti. La qualità e l’incisività di Theo sarebbero essenziali, come sempre del resto, per affrontare un Napoli che quest’anno lotta per obiettivi importanti.

Già la scorsa settima Theo sembrava non essere al meglio della condizione sempre a causa di un’influenza. Probabilmente, dopo l’Udinese non era del tutto guarito, e una ricaduta lo ha costretto ai box in questi ultimi giorni. La speranza di vederlo in campo domenica è tanta!