ML – Milan, è tornato in gruppo: Pioli esulta

Allenamento al mattino per il Milan di Stefano Pioli, che sta preparando il match contro il Napoli, in programma domenica sera e valevole per la diciottesima giornata di Serie A

Il Milan è tornato a lavorare a Milanello in mattinata in vista del match di domenica sera contro il Napoli. La tanto attesa buona notizia è finalmente arrivata: Olivier Giroud – come raccolto dalla redazione – si è allenato con il resto del gruppo per la prima volta dopo il problema muscolare accusato a Madrid, contro l’Atletico.

Il francese, che ieri aveva svolto personalizzato sul campo, ha così avuto il via libera definitivo dai medici e dallo staff, tornando a lavorare con il resto della squadra. Un’ottima notizia per Stefano Pioli, che potrà contare su una pedina importante per la sfida contro il Napoli, in programma domenica sera a San Siro.

Giroud, chiaramente, non avrà i 90 minuti nelle gambe ma potrà accomodarsi in panchina e dare una mano alla squadra qualora ce ne fosse bisogno.

Attesa per gli altri recuperi

Per quanto riguarda gli altri calciatori, Ante Rebic, Rafael Leao e Davide Calabria restano in infermeria: Hanno continuato a svolgere un lavoro differenziato e il loro 2021 rischia sempre più di essere finito. Chi ha qualche possibilità appare essere il portoghese ma ormai più per la partita contro l’Empoli, in programma mercoledì.