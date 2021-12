Dalla Spagna – Nome nuovo per la difesa del Milan | Duello col Barcellona

Il club rossonero non ha solo Bremer e Botman in lista, spunta un nuovo nome dalla Spagna per rinforzare la difesa.

Il Milan continua a lavorare per regalare a Stefano Pioli un nuovo innesto nella retroguardia a gennaio 2022. L’infortunio di Simon Kjaer, out fino a fine stagione, costringe la dirigenza a intervenire sul mercato.

In questi giorni si parla soprattutto di Gleison Bremer e di Sven Botman come potenziali rinforzi, ma Torino e Lille sparano alto a livello di prezzi ed è complicato per Paolo Maldini e Frederic Massara prendere uno dei due. Si valutano anche alternative meno costose.

Mercato Milan, interessa Bartra del Betis Siviglia

Dalla Spagna giunge un nome nuovo per la difesa del Milan: è quello di Marc Bartra del Betis Siviglia. A rivelarlo è Sport.es, che specifica però l’esistenza di un forte interesse anche da parte del Barcellona. Il 30enne centrale catalano è cresciuto proprio nel club blaugrana e dunque si tratterebbe di un ritorno.

Pure il Barça vuole rinforzare la difesa nel calciomercato di gennaio e ci sono già stati dei contatti iniziali per Bartra, il cui contratto con il Betis scade a giugno 2023. Ma non sarà facile strapparlo alla squadra andalusa, dove è un titolare indiscusso con Manuel Pellegrini. Xavi ha dato il suo gradimento all’eventuale ritorno, ma bisognerà vedere quanto il Barcellona sarà disposto a spendere.

Non risultano ancora movimenti concreti da parte del Milan per Bartra, che è tra i profili che Maldini e Massara stanno prendendo in considerazione ma sui quali non si sono mossi con proposte, per adesso. Nei prossimi giorni ci saranno alcuni aggiornamenti sicuramente.