Calciomercato Milan, occhi sul Sassuolo | Contatti avviati per un talento

Maldini e Massara guardano anche in Serie A per prendere un nuovo attaccante nel 2022.

Da settimane circolano diversi nomi per l’attacco del Milan, che nell’estate prossima probabilmente farà un investimento su una nuova prima punta. La permanenza di Zlatan Ibrahimovic è ancora incerta e comunque vanno considerati i suoi 40 anni, come i 35 di Olivier Giroud.

Paolo Maldini e Frederic Massara in questi mesi dovranno valutare chi può essere il profilo maggiormente adatto alle esigenze di Stefano Pioli. Serve sicuramente un centravanti che garantisca un buon numero di gol e che si sposi bene con il gioco della squadra.

Scamacca al Milan: Maldini e Massara ci pensano

Tra i giovani talenti che piacciono al Milan c’è Gianluca Scamacca, che sta disputando una buona stagione nel Sassuolo. 5 gol segnati in 17 presenze nella Serie A 2021/2022, 1 dei quali proprio contro la squadra di Pioli a San Siro.

Dalla Spagna il portale Todofichajes.com racconta che la società rossonera avrebbe intensificato i contatti con il Sassuolo per cercare di assicurarsi Scamacca. Il piano iniziale era quello di effettuare l’operazione nel calciomercato estivo, ma il forte interesse di Juventus e Inter potrebbe spingere il Milan ad anticipare i tempi della trattativa.

Il Sassuolo valuta il 22enne attaccante 40 milioni di euro, il club rossonero vorrebbe spendere meno e in Spagna scrivono che pensa all’inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l’esborso di denaro in questo affare.

Al momento in Italia non risulta che Maldini e Massara siano partiti all’assalto di Scamacca. La priorità è prendere un nuovo difensore centrale e difficilmente verrà effettuato un investimento particolarmente oneroso su un centravanti. La sensazione è che per l’ex Roma e altre punte dalle valutazioni abbastanza elevate i discorsi saranno rinviati a fine stagione.