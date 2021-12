“E’ una guida per i più giovani”, l’ex rossonero incorona Ibrahimovic

Le parole di un ex terzino del Milan al giornale “Il Mattino”. Si è parlato di Zlatan Ibrahimovic: ecco il pensiero sullo svedese

Che Ibrahimovic sia un vero e proprio personaggio è ormai chiaro a tutti. Che non possa essere simpatico a tutto il mondo del calcio anche. Ma chi lo ha conosciuto da vicino dice solo cose positive su di lui, Materazzi a parte.

Ancora una volta, infatti, un ex compagno di Zlatan proprio ai tempi del Milan ha parlato bene dello svedese. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino”, spiegando come Ibrahimovic sia un punto di riferimento per i ragazzi più giovani che sono alle prime armi in prima squadra o che lottano all’interno di un gruppo per cercare di emergere.

“Ibra? Come Cristiano Ronaldo”: le parole dell’ex Milan

Con le parole rilasciate a “Il Mattino”, Gianluca Zambrotta ha voluto esprimere il suo punto di vista su Zlatan Ibrahimovic. I due sono stati compagni di squadra proprio con la maglia rossonera, nelle stagioni 2010/2011 e anche quella successiva. Nella prima annata vissuta insieme Ibra e Zambro hanno anche vinto l’ultimo Scudetto presente nella bacheca del Milan. Prima però dell’esperienza nell’ambiente milanista, si erano già trovati nella Juventus dal 2004 al 2006.

Così Zambrotta ha parlato del suo ex compagno di squadra, elogiandolo per il suo modo di fare: “E’ il suo modo di fare da professionista esemplare a renderlo un giocatore e uomo speciale. Da questo punto di vista credo sia assolutamente paragonabile a Cristiano Ronaldo, altrimenti non puoi arrivare in queste condizioni alla sua età. E’ attentissimo all’alimentazione, al fisico e si allena sempre in maniera perfetta. Altro punto di forza è l’aspetto mentale: è sempre pronto e preparato. I giovani? Sono attratti da lui: Zlatan è una guida per loro”.