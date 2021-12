Dalla Spagna, lo voleva il Milan: può arrivare in Serie A

Secondo quanto riferito dal sito spagnolo Todofichajes, sull’ex obiettivo dei rossoneri ora c’è un altro club italiano.

Il mercato è alle porte e le voci su possibili operazioni arrivano continuamente e da ogni fronte. L’ultima è quella che riguarda un ex obiettivo dei rossoneri, ovvero il calciatore dell’Atletico Madrid Angel Correa.

La sua permanenza a Madrid non è affatto scontata. L’argentino (15 presenze e 3 gol in questa stagione) ha un contratto in scadenza nel 2024 e il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro. In passato Correa è stato cercato insistentemente dal Milan, che andò molto vicino al suo acquisto nell’estate del 2019, prima di arrivare a prendere Ante Rebic dall’Eintracht Francoforte (nello scambio che portò André Silva in Bundesliga). Anche l’Atalanta era interessato all’ala, anche se da Bergamo non sono mai arrivate offerte per l’ex San Lorenzo. Dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni secondo le quali l’argentino potrebbe comunque approdare in Serie A, nel prossimo futuro.

Leggi anche:

Mourinho vuole Angel Correa

Todofichajes riferisce infatti che su di lui c’è adesso la Roma di José Mourinho. L’attaccante argentino è sempre stato tenuto in grande considerazione dal tecnico Diego Simeone, che ne ha fatto sempre un punto fermo della sua squadra. Nonostante questo però, per i Colchoneros si tratta sempre di una riserva, motivo per cui il club è sempre aperto ad ascoltare offerte per lui.

Stavolta dall’Italia si è presentato Mourinho, che ha intenzione di rinforzare l’attacco giallorosso con il classe ’95. L’operazione, come spiega sempre il portale di mercato spagnolo, nasce dall’interesse dei rojiblancos per il centrocampista Gonzalo Villar, che alla Roma non ha invece convinto a pieno. La Roma potrebbe fare l’investimento in estate: c’è da capire se l’attaccante sarà interessato al progetto del club dei Friedkin.