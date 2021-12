Milan, 100 presenze di Theo Hernandez: Maldini lo premia a Milanello – FOTO

Il club rossonero ha postato sul proprio profilo Twitter le foto della premiazione del terzino ex Real Madrid a Milanello.

Nella giornata odierna il francese è stato premiato per un importante traguardo, tagliato in occasione del match di sabato scorso contro l’Udinese. Theo Hernandez ha fatto 100 con il Milan.

100sima presenza con i rossoneri in tutte le competizioni. Il club ha voluto premiarlo e ha pubblicato le foto a Milanello, e con la didascalia: “La premiazione per le 100 presenze in rossonero di Theo, la corsa continua”.

👏 @TheoHernandez: 100 appearances 👏

The award ceremony for our Rossonero speedster 🏃‍♂️🔴⚫ La premiazione per le 100 presenze in rossonero di Theo, la corsa continua 🏃‍♂️🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/ag0iLkBKgL — AC Milan (@acmilan) December 18, 2021

Il difensore è in forte dubbio per il match di domani contro il Napoli, ma nel frattempo a Milanello ha ricevuto i festeggiamenti da parte della dirigenza per il traguardo raggiunto. Il laterale è in rossonero da due anni e mezzo, da quando nell’estate del 2019 il Milan lo ha prelevato dal Real Madrid per una cifra vicina ai venti milioni di euro. In queste 100 apparizione Hernandez ha messo a segno anche ben 16 reti con il Diavolo.